Historia 2025

Il 20.21.22 giugno 2025, Gravina in Puglia, in occasione del XXIII Raduno multiepoca HISTORIA, è diventata la città della rievocazione storica. La straordinaria manifestazione è stata capillarmente organizzata dal Centro Studi e Ricerche Nundinae.

In questa tre giorni, passeggiando nelle strade, nei vicoli, nella gravina, sul ponte viadotto orsiniano, è stato possibile rivivere la magia, il fascino della storia con antiche armonie, atmosfere medioevali, danze di corte, tamburi, cornamuse, cavalieri, soldati, dame, giullari, popolani, falconieri, sbandieratori, ricordi di antichi mestieri. Il “Passato” è diventato “Storia”.

I figuranti perfettamente vestiti in abiti storici si fermavano anche a chiacchierare, oltre a farsi fotografare, con i cittadini, i turisti che sono accorsi in tanti per questo importante e famoso evento.

Il fitto programma è iniziato giovedì 5 giugno con la conferenza stampa e la performance artistica.

Alle 20.00 di venerdì 20 giugno al castello Svevo si è svolta la manifestazione “Stupor Mundi: la luce del solstizio. Il genio dell’epoca: Federico II di Svevia torna al Maniero”, cerimonia federiciana con spettacoli di corte e la “Rota Temporis- il medioevo vibra a Gravina”.

Alle 10.00 di sabato 21 giugno, per Pueri Historiae è partito un corteo di fanciulli delle scolaresche radunatisi dinanzi al Palazzo di Città, e poi verso la Fondazione Ettore Pomarici Santomasi, dove si è tenuto uno shooting fotografico in contesto storico per il concorso “Istanti di Historia”, mentre in piazza Benedetto XIII c’è stato uno spettacolo giullaresco. Alle 19.00, dalla scuola primaria “San D. Savio” è partita il corteo storico con numerosi figuranti per giungere alle ore 20.30 in piazza Benedetto XIII dopo aver percorso Via Punzi –Viale Regina Margherita, Piazza S. Padre Pio (largo Stazione), Corso Aldo Moro, Via Garibaldi, Piazza Scacchi, Porta San Michele, Via Matteotti. Qui gli spettatori hanno potuto assistere al cerimoniale angioino, agli spettacoli di corte e alle performance artistiche fino a tarda ora.

Alle 10.30 di domenica 22 giugno, il il Duca e la Duchessa si sono mossi verso piazza Benedetto XIII dal palazzo ducale degli Orsini in piazza della Repubblica e si sono presentati alla città di Gravina in Puglia. L’evento era “Nobiltà, prestigio e un papa: omaggio agli Orsini”. Si è celebrato il 300° anniversario del Giubileo “Redemptor et Dominus Noster”.

A concludere la tre giorni dedicata alle rievocazioni storiche nel pomeriggio e fino a tarda sera il raduno dei figuranti, mossisi alle 21.00 da via fontana la Stella, era sul ponte Viadotto Orsiniano dove si sono esibiti nuovamente gli artisti con spettacoli storici e circensi e formazioni specializzate in tamburi a mano. In un’area protetta da un muretto c’era l’artista Nino Scaffidi che ha incantato tutti, soprattutto i bambini con i suoi giochi di fuoco e con i suoi quattro serpenti, rispondendo alle interessanti domande dei piccoli spettatori.

Per tutta la durata della manifestazione sono stati organizzati banchi didattici, giochi storici, l’installazione urbana “in viaggio per le terre federiciane ed angioine”, mentre in piazza Plebiscito, era stata allestita un’area ristoro denominata “In Taberna”, dove si potevano gustare anche piatti tipici e atmosfere medievali.

Uno dei prossimi appuntamenti sarà nell’area fiere a Gravina in Puglia il 21.22.23 novembre 2025 il GustArte – “insieme raccontiamo i territori”.

