Foresta che cammina 2025

Sabato e domenica 1 e 2 marzo 2025 si è svolto a Satriano di Lucania il caratteristico e suggestivo carnevale, antica festa popolare della Basilicata che ha radici secolari. Da tredici anni il carnevale di Satriano di Lucania è organizzato dall’associazione Al Parco.

All’ingresso del paese un cartellone dava il “Benvenuti – Carnevale di Satriano – Dove gli umani diventano alberi e gli alberi diventano umani – Il carnevale più ecologico d’Italia”.

A cura dell’Associazione Liberamente, l’1 marzo, dopo il raduno alle 11.30 al municipio, è partito il corteo della Zita per raggiungere il teatro all’aperto Porticelle, dove si è celebrato il matrimonio della Zita. Infine in piazza Abbamonte e in piazza Umberto I, dove erano stati allestiti stand gastronomici, tutti hanno festeggiato a suon di musica partecipando al pranzo della sposa. La Zita è un matrimonio con lo scambio dei ruoli tra i maschi e le femmine. Nel primo pomeriggio in piazza Abbamonte è partita la sfilata con Orsi, Quaresime e carretti ecologici e il corteo della Zita.

La serata è terminata con il concerto di musica folk con ”I contrappunto” con la partecipazione di Agostino Gerardi ed il concerto di Tarantica.

La domenica mattina del 2 marzo 2025 per le strade di Satriano di Lucania si aggiravano i Rumita, spontanei e gli allegri gruppi musicali Massaro del Cilento e Suoni del Sirino. Presenti come ogni anno con la loro allegra musica e pensieri e frasi molto significativi, c’erano Emar Orante e Francesca Puk Portone. Nel parcheggio coperto di piazza Satrianesi nel Mondo si è svolta la premiazione dei Rumita spontanei. In piazza Umberto I i musicisti rallegravano i presenti che pranzavano sotto un’enorme tendone presso gli stand gastronomici. Molti presenti, con l’aiuto di guide turistiche, hanno fatto il giro di Satriano per ammirare i murales.

Alle 14.30, nel vicino Bosco Spera è cominciata la vestizione dei 131 Rumita, uomo vegetale coperto dalle foglie dell’edera. L’ultima domenica prima del martedì grasso, il Rumita cammina per le strade strusciando sulle porte delle case un bastone con all’apice un ramo di pungitopo (il fruscio). Prima della Seconda guerra mondiale, per i paesani, ”u rumita” (l’eremita) era uno spirito francescano che viveva nei boschi per uscirne a fine inverno in cerca di carità. Oggigiorno, i giovani satrianesi vogliono, attraverso il Rumita, lanciare un messaggio ecologista universale: ”ristabilire un rapporto antico con la Terra per rispettare gli uomini e le donne che la abiteranno in futuro” (carnevaledisatraino.it).

Chiunque poteva prenotarsi per essere un Rumita, l’uomo albero, e diventare il portavoce del messaggio ecologista a difesa della natura, che si riappropria dei propri spazi oppure partecipare alla sfilata vestendosi, seguendo i principi del riuso e del riciclo, da folletti, funghi, farfalle, orsi, fiori. In contrapposizione al Rumita, che si veste di sole foglie, c’è l’”Urs” (l’orso) elegante e coperto di pelli di pecora o capra. Rappresenta l’emigrante satrianese tornato in paese ricco e padrone delle cose altrui.

Alle 15.30 la Foresta che cammina, composta da 131 Rumita, uno per ogni paese della Basilicata, è scesa dal bosco, colorando di verde le strade della cittadina, per dirigersi a piazza Garibaldi, dove sono continuati i festeggiamenti con i musicisti con zampogne, tamburelli, chitarre, organetti, fisarmoniche, corni, ciaramelle.

Insieme ai Rumita hanno sfilato uomini e donne vestiti da Quaresima, in abiti neri, volto completamente bianco con una smorfia rossa disegnata dalla bocca alle guance ed in testa portavano un “tavuto” (bara) con dentro il carnevale morto del martedì grasso. C’erano anche asini, cavalli, i carri, ciclisti ovviamente vestiti con l’edera che trasportano il vino.

Al parcheggio coperto di piazza Satrianesi nel Mondo si sono esibiti la Banda Agricola con Peppe Leone e Andrea Tartaglia, Suoni tradizionali Calabresi del gruppo Felici & Conflenti.

Info sul carnevale: carnevaledisatriano@gmail.com

© Riproduzione Riservata

Segnala su