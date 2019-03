Il Carnevale di Acireale 2019, che si tiene dal 17 febbraio al 5 marzo 2019, attira sempre migliaia di visitatori e figuranti in maschera. Le vie e le piazze del centro storico di Acireale diventano un palcoscenico festoso grazie ai carri che abili artigiani hanno costruito.

Sabato 23 febbraio 2019 si è svolto il secondo appuntamento del Carnevale di Acireale. Alle 10:30 del mattino gli artisti di strada hanno cominciato ad animare le vie. I giganteschi carri allegorico-grotteschi in cartapesta, in esposizione dalle 11:30, sono partiti per la parata alle 17:00, dopo la consegna della chiave della Città di Acireale dal Sindaco alla Reginetta del Carnevale.

© Riproduzione Riservata

Segnala su