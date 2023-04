La processione della Desolata 2023

A Canosa di Puglia, alle 9:00 del 8 aprile 2023, durante il periodo dei riti della “Settimana Santa”, dalla Chiesa dei Santi Francesco e Biagio – Piazza della Repubblica, è partita– la Processione della Desolata.

La Madre Desolata, in cartapesta leccese del 1953, è rappresentata in lutto con accanto un sepolcro di Cristo sovrastato da una Croce ed un angelo che La consola. Tutt’intorno tantissimi fiori. In passato, prima che il bombardamento del 6 novembre 1943 distruggesse le due chiese di San Biagio e San Francesco d’Assisi, la statua della Madonna Desolata era vestita con un manto in stoffa e sedeva vicino alla Croce con al lato un angelo consolatore.

Seguono la caratteristica e suggestiva processione tantissime bambine vestite da angioletti con le ali, ragazzine vestite di viola che portano fruste, canne, la corona di spine, funi e altri segni della Passione di Cristo, chierichetti, trecento donne, tutte vestite di nero, in segno di lutto, con il volto coperto da un velo di stoffa pesante e nera che, accomunate da un dolore profondo e universale, cantano uno straziante inno alla Maria Dolente, una particolare versione dello Stabat Mater di Jacopone da Todi per condividere e partecipare il cordoglio della Madonna.

La nutrita folla di fedeli composta da canosini e turisti segue la processione partecipando profondamente al grande dolore della “Madonna Desolata”. Chiude la processione la Banda della Città.

