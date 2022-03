Treno storico della Fondazione Ferrovie dello Stato

Domenica 27 marzo la città di Rieti ha ospitato il treno storico e i quasi 300 turisti arrivati per visitare la città del Centro d’Italia.

Il treno e i suoi passeggeri sono stati accolti in stazione, alle 11.20, dal primo cittadino reatino, Antonio Cicchetti e il vicesindaco Daniele Sinibaldi. Per i turisti provenienti da tutta Italia, sono stati preparati i tour dedicati alla scoperta delle bellezze della città: Rieti Sotterranea, Rieti Medievale, Hortus Simplicium e uno speciale collegamento bus per la visita del Santuario di Fonte Colombo insieme con il Gruppo Fai Rieti, in occasione del trentesimo anniversario delle Giornate Primavera FAI.

Durante la sosta del convoglio, mentre i turisti si godevano la permanenza in città, i reatini hanno potuto visitare il treno storico. Lo staff della Ferrovia dei Parchi e della Fondazione FS Italiane (l’organismo del gruppo FS Italiane nato nel 2013 per la tutela del patrimonio dei rotabili storici e di particolari linee ferroviarie in disuso funzionali allo sviluppo del turismo ferroviario) ha illustrato storia e caratteristiche tecniche di locomotiva e vagoni.

Il convoglio era composto da:

- locomotore D345 in livrea originale verde magnolia – isabella, in esercizio dal 1970,

- una vettura bagagliaio a due assi, grigio ardesia,

- una carrozza Corbellini, grigio ardesia,

- tre carrozze Centoporte in livrea castano Isabella, del 1929,

- una carrozza serie 31000 a compartimenti in castano Isabella.

Il convoglio è ripartito alle 17.15 per fare ritorno a Sulmona, attraverso bellissimo itinerario della tratta “Ferrovia del Centro Italia” tra Lazio e Abruzzo, toccando Antrodoco, Sella di Corno e L’Aquila.

Per i prossimi appuntamenti con il treno storico, è possibile consultare il sito: www.ferroviadeiparchi.it

