Rabatana – Presepe Vivente 2019

Il 26 – 27 e 28 dicembre 2019 si tiene a Tursi la XIX edizione del ”Presepe Vivente, organizzato dalla Pro Loco di Tursi – presidente Francesco Ottomano, con la collaborazione del Comune e della Parrocchia Cattedrale “Maria SS. Annunziata.

La magnifica e caratteristica location è la Rabatana, un set naturale; un quartiere antico di origina araba-saracena che si trova in alto, affacciandosi sulla nuova Tursi, che, purtroppo, ha subito un lento ma progressivo spopolamento da una quarantina di anni.

Per questa rappresentazione religiosa che narra la nascita di Gesù sono state create oltre venti scene dove centoventi figuranti in costume rigorosamente dell’epoca ripropongono scene di vita quotidiana.

A partire dalle 17,30 è possibile entrare e passeggiare lungo il percorso dove è possibile assaggiare gustose ciambelle, il saporito ciccio e altri tipici prodotti natalizi. All’ingresso del percorso lo zampognaro Salvatore Lo Gatto dà il benvenuto ai visitatori allientandoli con canti natalizi.

La Rabatana è facilmente raggiungibile utilizzando il servizio navetta, in piazzetta Conte – Viale Sant’Anna, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale oppure salendo per circa una mezz’oretta tra i vicoli caratteristici di Tursi. Giunti alla chiesa di Santa Maria Maggiore è consigliata una breve sosta per ammirare il presepe in pietra del XVI secolo custodito nella cripta di Altobello Persio di Montescaglioso.

