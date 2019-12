Il presepe di sabbia – Scorrano 2019

Per il secondo anno consecutivo torna Sand-Nativity , dopo il successo dello scorso anno, il Natale a Scorrano piccolo borgo del salento, avrà il colore caldo della sabbia, realizzata da artisti provenienti da Italia, Belgio, Olanda, America, Canada, Russia, India e Lituania.

Sono gli uomini di buona volontà, proiettati verso il bene e che hanno lasciato traccia indelebile del loro passaggio a ispirare le opere: Mahatma Gandhi, San Francesco e don Tonino Bello. Uomini di pace, che hanno creato ponti tra i popoli di ogni razza, che hanno abbattuto barriere di ogni tipo. A questa loro peculiarità si è ispirata la scelta dell’associazione “Promuovi Scorrano” a capo il presidente Vito Maraschio, che ha ideato e realizzato l’evento, di invitare artisti provenienti da tutto il mondo.

Gli artisti: Leonardo Ugolini direttore artistico (Italia), Mac David (Belgio) e Sue McGrew (Usa) sono gli autori della Statua grande in cui sono rappresentate diverse scene del presepe che richiamano passi raccontati nei Vangeli; Marielle Heessels (Paesi Bassi) sono l’artista della statua della Natività, centrale in ogni presepe; David Ducharme (Canada) è l’autore della statua di San Francesco; Pavel Mylnikov (Russia) di quella di Mahatma Gandhi; Sudarsan Pattnaik (India) ha creato quella di don Tonino Bello. Sand Nativity 2019 è patrocinata dal Senato della Repubblica Italiana, dal Consiglio regionale della Puglia, dal Comune di Scorrano e della Provincia di Lecce, dall’Ambasciata dell’India a Roma, dal Consolato onorario della Federazione Russa in Bari, dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e dall’Ambasciata del Belgio a Roma.

Gli orari delle opere potranno essere visitate presso il convento degli Agostiniani dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 tutti i giorni dal lunedì al venerdì solo il pomeriggio dalle 16 alle 21,30; sabato, domenica e festivi la mattina dalle 10 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 22,30

Per un eventuale contatto con l’artisti rivolgersi a Leonardo Ugolini ( Scultoredisabbia@gmail.com ) ( enguerrandavid@yahoo.fr )

Buon Natale- Giovanni De Micheli ( pejrò )

