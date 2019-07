Festa faetana in onore di Sant’Antonio di Padova

Domenica 14 luglio 2019, a Faeto, piccolo centro di lingua e cultura francoprovenzale dei Monti Dauni meridionali, si è svolta la festa religiosa e civile in onore di Sant’Antonio di Padova, contraddistinta, sul piano religioso, da due Sante Messe solenni (alle ore 11:30 e 18:30) celebrate nella Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore e, dopo la seconda funzione religiosa, dalla processione, per le principali vie e piazze del paese, della statua policroma del noto santo francescano, conservata e venerata nel medesimo edificio sacro e recentemente restaurata. A ciò si è aggiunta la festa esterna e civile con le luminarie a portale lungo Via Roma, la principale e rettilinea arteria viaria del centro storico, e la presenza di alcune bancarelle con esposizione e vendita di merci varie, in sostituzione della tradizionale e scomparsa fiera del bestiame e degli attrezzi agricoli.

La consolidata consuetudine faetana di onorare Sant’Antonio di Padova, con la festa civile esterna ed una più solenne festa religiosa con processione, la seconda domenica di luglio di ogni anno anziché il 13 giugno (giorno della sua solennità liturgica e della sua morte terrena avvenuta nel 1231), è dovuta al fatto che, essendo il Santo molto venerato e festeggiato in diversi centri del territorio, in passato le associate fiere di bestiame ed attrezzi agricoli, che erano itineranti, non potevano tenersi contemporaneamente in più luoghi e negli stessi giorni. A ciò si è aggiunto, in seguito, che tale festa posticipata torna più comoda per consentire la partecipazione ad essa dei faetani emigrati che decidono di trascorrere, in questo periodo, parte delle proprie vacanze estive nel loro paese di origine. Nonostante ciò il santo francescano portoghese e padovano di adozione viene comunque festeggiato annualmente anche il 13 giugno, ma solo sul piano religioso ed all’interno dell’unica e suddetta chiesa parrocchiale.

Il presente fotoreportage è illustrato dalle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

la processione di Sant’Antonio di Padova per le vie e piazze principali di Faeto (foto nn. 1-2-5);

particolari della statua del santo francescano recentemente restaurata (foto nn. 3-4);

il manifesto dell’evento (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata