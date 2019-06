Calcio Storico Fiorentino edizione 2019

Lunedì 24 giugno, festa di San Giovanni patrono della città di Firenze, come tutti gli anni, si è disputata la finale del Calcio Storico Fiorentino.

Il Calcio Storico Fiorentino, o calcio in livrea, è un mix di sport quali calcio, lotta, rugby e pugilato, riconosciuto anche come precursore dell’attuale calcio moderno. Ogni squadra si compone di 27 giocatori, detti calcianti, che con ogni mezzo lottano per riuscire a depositare il pallone nella rete della porta situata in fondo al campo avversario, realizzando la cosiddetta caccia. Il Torneo rievoca la famosa partita del 17 febbraio del 1530 giocata durante l’assedio di Firenze da parte delle truppe di Carlo V, partita che i fiorentini vollero ugualmente disputare in segno di sfida e scherno nei confronti del nemico.

Prima della partita per le vie del centro cittadino si è svolta la tradizionale sfilata del Corteo della Repubblica Fiorentina, composta da circa 540 figuranti che in splendidi abiti rinascimentali hanno suscitato l’interesse dei numerosi turisti presenti, oltre che dei tanti fiorentini che anche quest’anno non hanno voluto rinunciare all’appuntamento con questo sentito evento. Quest’anno il Magnifico Messere, cioè l’ospite d’onore, è stato impersonato dal nuovo proprietario della Fiorentina, l’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Sul campo in Piazza Santa Croce, per l’occasione allestito con la sabbia, si sfidano le squadre dei 4 quartieri della città e più precisamente Santa Croce (Azzurri), Santo Spirito (Bianchi), San Giovanni (Verdi) e Santa Maria Novella (Rossi). Per la finale di questa edizione, si sono affrontati i Rossi di Santa Maria Novella e i Bianchi di Santo Spirito; sono stati i Rossi a vincere la finale, imponendosi nettamente per 8 cacce contro le 2 dei Bianchi. La partita è stata bella ed avvincente, a tratti anche molto spettacolare, non mancando lo scontro fisico che è tipico di questa rappresentazione sportiva.

Le foto di questo reportage:

Foto 1 – Tamburini del Calcio Storico Fiorentino;

Foto 2 – Bandierai degli Uffizi;

Foto 3 – Il Pallaio;

Foto 4 – Gruppo degli Archibusieri;

Foto 5 – Bombardieri;

Foto 6 – Gruppo degli Alabardieri;

Foto 7 – Fanti di Palazzo;

Foto 8 – Madonne fiorentine;

Foto 9 – Il Patron della Fiorentina Rocco Commisso;

Foto 10 – Calcianti durante la partita Bianchi-Rossi.

