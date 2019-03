Valentina – Una Vita con Crepax

Inaugurata il Primo Dicembre 2018, in esclusiva per il Museo Civico di Bassano del Grappa a cura di Caterina, Antonio e Giacomo Crepax, (figli di Guido), é possibile visitare una mostra inedita dedicata a Valentina e al suo creatore: Guido Crepax

Guido Crepax, grande maestro del fumetto italiano é anche uno dei più celebrati fumettisti sul piano internazionale, in quanto autore di quella “Valentina” che con quel suo inconfondibile e indimenticabile caschetto nero nei ultimi decenni è diventata una vera icona.

A 12 anni Crepax inizia i primi esperimenti come fumettista, con tre album auto-costruiti dove aveva rielaborato le trame di alcuni film che aveva visto.

Crepax aveva coltivato la passione per il cinema nei tre anni trascorsi a Venezia, dove la famiglia nel 1943, era sfollata da Milano per sfuggire ai bombardamenti anglo-americani.

Venezia era anche la città di origine del padre Gilberto primo violoncello al Tetro la Fenice e poi alla Scala di Milano.

Ci vorrebbero pagine intere per descrivere la carriera di Crepax, da copertinista per le maggiori case discografiche italiane e americane del tempo, nel 1957 vinse la Palma d’Oro per la pubblicità e negli anni 60-70, realizza campagne pubblicitarie per notissime aziende nazionali e internazionali, per le quali crea dei veri e propri personaggi.

Pubblica la prima storia di Valentina nel 1965, sul numero 2 di Linus, la prima rivista italiana di fumetti per adulti.

Valentina è una delle donne del fumetto più note al mondo. L’ unica a brillare di luce propria senza bisogno di un protagonista maschile.

Per questo oltre che dagli uomini per i quali incarna un sogno sensuale è molto apprezzata anche dalle donne come simbolo di indipendenza, fascino e seduzione.

La mostra che resterà aperta salvo proroghe fino al 15 Aprile, ripercorre le tappe dell’evoluzione artistica di Crepax, in un allestimento composto da illustrazioni, contenuti video, e installazioni e documenti originali, che raccontano maggiormente le origini del celebre personaggio femminile.

Fotoreportage

Foto 1,3, – la mitica Valentina;

foto 2 – Guido bambino accompagna il padre a Venezia;

foto 4 – disegni originali che rappresentano Valentina e 2 foto di Guido con la moglie Luisa;

foto 5 – la Rolleiflex di Valentina;

foto 6,7, Guido enfant prodige, a 12 anni realizza un teatrino;

foto 8 – pubblicità;

foto 9 – la grande eredità di Guido Crepax la riproduzione di 20 grandi battaglie della storia con centinaia di soldati ritagliati e colorati fronte e retro, (nella foto la battaglia di Solferino e San Martino- originale esposto alla mostra);

foto 10 – da un video intervista a Crepax.

Apertura:

Tutti i giorni dalle 10 alle 19,00 (inclusi festivi)

www.museibassano.it

© Riproduzione Riservata