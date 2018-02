Carnevale cagnanese 2018

Domenica 11 febbraio 2018 a Cagnano Varano, centro dell’entroterra del Gargano settentrionale situato a breve distanza dal Lago di Varano, ha avuto luogo, a partire dalle ore 16, la seconda sfilata dei carri e dei gruppi mascherati del Carnevale locale, manifestazione organizzata dal Comitato Feste che ha avuto inizio la domenica precedente (4 febbraio) con una analoga sfilata.

Il festoso e colorato corteo è stato caratterizzato da quattro carri allegorici ed altrettanti gruppi mascherati ad essi associati. Il primo carro allegorico e l’annesso gruppo mascherato hanno avuto per tema lo “Scazzamurredde”, un piccolo folletto della tradizione popolare locale che si diverte a far dispetti a chiunque gli capiti ma smette non appena gli viene sottratto il suo copricapo rosso e per poterlo riavere regala soldi o cocci al suo sottrattore. Il secondo carro allegorico, denominato «Muzia veste Disney» e caratterizzato da un castello fiabesco, è stato costruito dai componenti dell’Associazione “Muzia” e nel corso della sfilata è stato seguito da un gruppo mascherato i cui componenti hanno indossato i costumi dei personaggi dei più noti cartoni disneyani. Lo striscione «Noi come loro. Diamoci una zampa» ha introdotto il gruppo mascherato degli animali che ha accompagnato un’utilitaria ricolma di animali di peluche e foglie di palma. Infine il corteo è stato chiuso dal carro allegorico e dal relativo gruppo mascherato aventi per tema I Simpson.

Al termine dell’allegra sfilata, animata da musiche canti e balli, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi del concorso «Il carro e la maschera più belli», bandito a latere della manifestazione. Una apposita giuria ha decretato più belli il carro allegorico «Muzia veste Disney», il gruppo mascherato «Le Crudelia DeMon» e la maschera di un piccolo pagliaccio indossata da un bambino del centro garganico.

Il presente fotoreportage è illustrato dalle sottostanti sei immagini che ritraggono:

il carro allegorico relativo allo “Scazzamurredde” (foto n. 1);

il corteo carnevalesco al seguito del carro allegorico «Muzia veste Disney», vincitore del concorso della stessa manifestazione (foto n. 2);

lo striscione «Noi come loro. Diamoci una zampa» dietro al quale hanno sfilato i componenti del rispettivo gruppo mascherato, travestiti da animali (foto n. 3);

animali di peluche e foglie di palma su una utilitaria (foto n. 4);

il carro dei Simpson ed il rispettivo gruppo mascherato fiancheggiati da quelli dello Scazzamurredde (foto n. 5);

il manifesto dell’evento (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata