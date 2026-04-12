Mostra Maschere Antropomorfe Lucane

Sabato 11 aprile 2026, presso il suggestivo Castello di Sannicandro di Bari, si è tenuta l’inaugurazione della mostra fotografica “Maschere antropomorfe Lucane”, realizzata dall’Associazione Photo Digital Puglia, in collaborazione con il gruppo fotografico Scatto Lucano. La mostra è stata realizzata con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, della Provincia di Matera, dei Comuni di Aliano, Montescaglioso, Satriano di Lucania, Teana, Tricarico e Sannicandro di Bari, della Pro Loco di Sannicandro di Bari e della FIAF. I prodotti tipici lucani sono stati offerti durante l’inaugurazione dal Panificio Vito Palma di Pomarico.

All’evento hanno preso parte il Sindaco di Sannicandro di Bari, Giuseppe Giannone, la presidente della Pro Loco Antonietta Racanelli, l’antropologo Giuseppe Melillo, testimoniando l’importanza culturale e identitaria dell’iniziativa. Inoltre Mario Bruno Liccese che indossava la maschera tradizionale di Aliano e Angelo Mossuto quella di ”Cucibocca di Montescaglioso rendendo l’esperienza dei presenti ancora più immersiva e coinvolgente.

Il presidente di Photo Digital Puglia, Domenico Belfiore, ha sottolineato come la mostra rappresenti un valore importante non solo per valorizzare la Basilicata, territorio strettamente legato alla Puglia, ma soprattutto perché è il frutto di un’amicizia autentica tra i fotografi di due regioni. La mostra nasce da un progetto sviluppato nel corso di diversi anni, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza delle maschere antropomorfe della tradizione lucana, patrimonio ricco di simbolismo, storia e ritualità. Un’occasione unica per immergersi nel fascino delle tradizioni lucane attraverso lo sguardo fotografico e la forza evocativa delle maschere.

La mostra sarà inoltre itinerante, con future tappe previste tra Puglia e Basilicata.

Alla mostra partecipano i fotografi:

Claudio Bernardi, Domenico Belfiore, Rino Biccario, Mario Bruno Liccese, Maddalena Cometa, Diana Cimino, Angela Demma, Isa De Santis, Anna Lisi, Porzia Loiacono, Rino Maggipinto, Emmanuele Nitti, Matteo Pappadopoli, Rossella Persia, Sonia Pistoia, Nicola Tafuno, Gino Rutigliani, Angelo Tedeschi e Stefano Giuseppe Paradiso.

Info: 11 aprile 2026 fino al 17 aprile 2026, nei seguenti orari:

Mattina: dalle ore 10:00 alle 12:00

Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle 20:00

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