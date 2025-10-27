Giornate Medioevali 2025

A Brindisi Montagna, dal 24 alla sera del 26 ottobre 2025 si sono svolte le Giornate Medioevali – “Alla Corte di Guidone: un viaggio nel tempo, uno sguardo al futuro”, considerata da molti come una delle rievocazioni storiche più suggestive del Sud Italia.

L’evento che ha attirato migliaia di visitatori per trasportarli indietro nel tempo è quest’anno alla XXVII edizione. Il fitto programma prevedeva rievocazioni storiche alle quali hanno partecipato cavalieri, nobildonne, arcieri, soldati, giullari, musici in costumi d’epoca. Per tutto il comune c’erano sfilate, tornei di combattimento, spettacoli di falconeria, di equilibristi, acrobati, trampolieri, artisti con pericolosi serpenti, artisti del fuoco, laboratori artigianali, mercati didattici, giochi, stendardi, drappi, tamburi, mercatini, locande, taverne, le osterie medievali di prodotti tipici con anche banchetti medievali dove i visitatori potevano gustate pietanze tradizionali, pane antico e diversi prodotti locali quali formaggi tipici e miele. Molti gli abitanti del comune che hanno partecipato con passione alla manifestazione che cominciava all’alba per terminare di notte.

Il fulcro di questo spettacolare evento Giornate Medioevali è stato il Castello Fittipaldi, diventato per l’occasione palcoscenico di leggende antiche medioevali con i suoi banchetti, armerie, strumenti di tortura raccontate dai figuranti. Per visitarlo era necessario prenotarsi.

Presente per le strade di Brindisi Montagna il sindaco Gerardo Larocca che insieme agli organizzatori dell’evento controllava che non ci fossero intoppi. Nel primo pomeriggio di sabato 25 ottobre 2025 è intervenuta anche la RAI3 Basilicata con il giornalista Umberto Avallone. Il sindaco Gerardo Larocca ha dichiarato: ” Le Giornate Medioevali di Brindisi Montagna non sono soltanto una manifestazione: rappresentano l’anima viva di una comunità, capace di custodire e rinnovare il valore della propria storia trasformandolo in un’esperienza collettiva di identità, cultura e partecipazione attiva. Dal lontano 1999, anno della prima edizione, questo evento ha saputo crescere e consolidarsi, trasformandosi in uno dei più importanti appuntamenti di rievocazione storica del Mezzogiorno d’Italia. In ventisette edizioni, migliaia di visitatori provenienti da tutta la penisola hanno varcato le porte di un borgo che, con passione e dedizione, si trasforma ogni anno in un autentico villaggio medievale. Un successo costruito nel tempo, grazie alla visione lungimirante e al lavoro instancabile di chi ha sempre creduto nel potere della memoria come strumento di sviluppo culturale, turistico ed economico. Oggi, le Giornate Medioevali non rappresentano solo un tuffo nel passato, ma diventano una sfida al presente e un ponte verso il futuro. Puntare sulla cultura, sulla storia e sulla bellezza dei nostri luoghi significa credere in un modello di sviluppo sostenibile, capace di generare nuove opportunità e di far conoscere Brindisi Montagna ben oltre i confini regionali. L’auspicio è che questa manifestazione continui a essere motivo di orgoglio e crescita per l’intera comunità brindisina. Che i sogni e le progettualità possano camminare insieme, affinché la memoria si trasformi in slancio creativo e il passato continui a ispirare il nostro futuro. Brindisi Montagna è oggi un punto di riferimento per la Basilicata delle rievocazioni storiche, ma è giunto il tempo di fare rete, unendo le forze con altre comunità che condividono la stessa passione e visione. Solo così potremo diventare, insieme, un riferimento nazionale, contribuendo a valorizzare un patrimonio storico e culturale che merita di essere raccontato, vissuto e tramandato.”

Le Giornate Medioevali del piccolo centro del potentino hanno offerto a grandi e piccoli un vento spettacolare, una “full immersion” nel mondo magico del Medioevo, colmo di momenti emozionanti, rievocazioni, ritrovamenti di miti di tempi passati che ci hanno sempre affascinato. Il grande corteo storico ha rievocato la cerimonia dell’investitura del 1268.

Le Giornate Medioevali di Brindisi Montagna 2025 hanno regalato emozioni uniche, unendo rievocazione, divertimento e autenticità in un viaggio indimenticabile nel cuore del medioevo lucano.

Info: giornatemedioevali.eu

