Sagra della Castagna 2025

A Cassano Irpino, sabato e domenica 11 – 12 ottobre 2025, si è svolta la 47ª edizione Sagra della Castagna, una delle feste della castagna tra le più antiche in Italia.

Il caratteristico borgo medioevale in provincia di Avellino è una location perfetta per questa festa per uno dei prodotti autunnali più importanti della gastronomia irpina: la castagna, frutto nobile e povero che è gustato in differenti varianti, oltre alla maccaronara, alla pizza ionna, ai fusilli al ferretto, al baccalà alla pertecaregna, ai pipicielli ‘mbuttunati.

In occasione di questa festa della castagna, in prima mattinata, i turisti hanno potuto visitare le grandi Sorgenti di Cassano Irpino le cui acque forniscono approvvigionamento idrico a oltre cento comuni della provincia di Avellino, ad alcuni comuni di Campobasso – Molise e alla Puglia e alla Basilicata. L’Ente Acquedotto Pugliese e l’Alto Calore sono riusciti a convogliare enormi quantità di acqua, a costruire un tunnel di diciassette km. per allacciarsi all’Acquedotto pugliese e varie coperture tra cui una enorme cupola presso la sorgente Pollentina dove si può anche entrare per ammirare la purezza delle acque delle sorgenti.

Dopo una breve salita in un’ampia zona di notevole interesse naturalistico i visitatori potevano visitare il borgo con i suoi vicoli molto caratteristici, salire su fino al castello, aggirarsi in un anfiteatro moderno, visitare mostre di artigianato e le tante bancarelle e stand enogastronomici con prodotti tipici irpini e degustazioni di piatti tipici a base di castagne, dolci tradizionali, liquori e le famose castagne arrostite, le caldarroste, quelle bollite, al flambè, le cosiddette castagne del prete oppure acquistarle per mangiarle a casa. Molti visitatori si sono divertiti a cercare di tirare fuori una spada nella roccia, ovviamente, senza riuscirci. Altri hanno chiacchierato con il sindaco Salvatore Vecchia che camminava per le strade di Cassano Irpino; spesso rispondeva alle domande sul borgo e raccontava della sua rinascita.

Alla Sagra della Castagna non potevano mancare intrattenimenti e spettacoli folkloristici.

