Gallerie d’Italia – Napoli mostre

A Napoli, alle Gallerie d’Italia – Napoli, nello splendido palazzo Zevallos Stigliano in via Toledo, i visitatori possono ammirare il Martirio di Sant’Orsola del Caravaggio molte opere dell’arte napoletana dal XVII al XX secolo, opere di arte contemporanea, ceramiche attiche e magnogreche. Oltre a queste collezioni permanenti ci sono anche le mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali. Le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo, si trovano a Milano, Napoli, Torino e Vicenza.

Il monumentale salone al piano terra della Gallerie d’Italia – Napoli è dedicato alle mostre temporanee e ai grandi eventi. Infatti, dal 22 maggio al 05 ottobre 2025 e dal 12 giugno al 5 ottobre 2025 ha ospitato le mostre temporanee Chi sei, Napoli? di JR (progetto Chronicles) e Due cuori e una capanna di Daniele Ratti.

La mostra Chi sei, Napoli? dell’artista francese JR è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli. Giunge a Napoli come prima installazione del genere in Italia dopo l’esposizione in città americane, in quindici città di Cuba, a Kyoto, a Clichy-Montfermeil.

Nel settembre 2024 JR, attraverso set fotografici, fa diventare protagonisti i cittadini di sette quartieri napolitani: Piazza Sanità, Piazza Dante, Fuorigrotta, Mergellina, San Giovanni a Teduccio, Piazza Cavour e Borgo Sant’Antonio Abate, approfondendo l’identità culturale di Napoli. Raccoglie i ritratti e le storie di seicentosei napoletani socialmente e culturalmente differenti. Questo ”collage fotografico monumentale” con un incredibile impatto visivo, sia sulla facciata del Duomo di Napoli sia nella mostra alle Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo in via Toledo, ha attirato tantissimi spettatori. Ho trovato molto simpatico e coinvolgente sdraiarsi su comodi cuscini per ammirare un enorme collage di foto.

