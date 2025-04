La Settimana Santa 2025

A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, si sono svolti i riti della Settimana Santa 2025 iniziati ufficialmente la Domenica delle Palme con la rievocazione di Gesù che entra in Gerusalemme. Il Mercoledì Santo, dopo una processione con centinaia di personaggi vestiti da antichi romani, si è svolto il Processo a Gesù seguito dal momento in cui viene portato al Calvario.

La Settimana Santa è uno dei momenti spiritualmente più coinvolgenti, emozionanti della religiosità sancataldese, un insieme di eventi, riti, processioni, spettacoli che fanno rivivere gli ultimi momenti della vita di Gesù.

La sera del Giovedì Santo si è svolta La Cerca. Dalla chiesa di San Giuseppe è partita la processione con le statue dell’Addolorata e di San Giovanni alla ricerca di Gesù. Quando si sono avvicinati per entrare nella Chiesa Madre la porta d’ingresso è stata chiusa. A quel punto la banda ha intonato il ”chiantu di Mari” ovvero il pianto di Maria, marcia funebre.

Il Venerdì Santo è cominciato con una folla enorme tra la chiesa di San Giuseppe e la chiesa Madre (foto nn2 – 3 -4). Qualche ora dopo in Corso Vittorio Emanuele e in piazza Papa Giovanni XXIII a San Cataldo si è svolto nuovamente l’incontro dell’Addolorata e San Giovanni con Cristo Morto. Per ”I Misteri”, in processione c’erano i gruppi statuari della Via Crucis realizzati dai fratelli Malecore alla fine dell’800. Le “vare” erano accompagnate dai figuranti che si dirigevano al Calvario dove era stato crocifisso Gesù. L’incontro, ”U n’ cuntru di mazzijunu”, è avvenuto a mezzogiorno, così come si leggeva sull’orologio del campanile della chiesa del SS. Rosario (foto nn. 5 – 6).

La sera del Venerdì Santo, alle 20.00, in piazza Calvario, la rappresentazione dal vivo della discesa di Gesù dalla croce, ”’a scinnenza” (foto nn. 1 – 7) e la deposizione nella Sacra Urna ha fortemente commosso tutti gli astanti. Infine, mentre l’Addolorata e San Giovanni rientravano nella chiesa di San Giuseppe, i fedeli e visitatori da fuori città hanno seguito l’Urna Sacra con il Cristo morto fino a Piazza Matrice (foto n. 8).

La Domenica di Pasqua, la Settimana Santa di San Cataldo si è conclusa con la sfilata dei ”Sampauluna”, statue gigantesche di origine spagnola realizzate con la cartapesta. Raffigurano gli Apostoli. Nella via principale hanno incontrato il Cristo Risorto (foto n. 9).

Tra le autorità c’erano il sindaco Gioacchino Comparato, il Vescovo di Caltanissetta Mario Russotto, l’Arciprete Alessandro Giambra.

