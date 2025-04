Ugento vs Casarano Calcio 2-3 campionato nazionale serD girH 2024/25

E’ stato un grande Derby tra Ugento e Casarano Calcio allo stadio comunale di Ugento concluso 2-3, in primis ha vinto lo sport , le due tifoserie per tutta la partita non finivano di incitare la propria squadra. Le due cittadine 8 km di distanza l’una dall’altra erano quasi 90 anni che non si incontravano sul terreno di gioco, la spuntata il Casarano con il risultato di 2-3 dopo una gara a tratti bella giocata a viso aperto. Il Casarano del patron Filograna, con questa vittoria vede più vicina l’ora di riprendersi quella serie C, abbandonata dopo ventisette anni, e consolida la classifica di primo posto a + 4 della seconda (Nocerina) e a meno 5 gare della fine del campionato , mentre da parte sua l’Ugento con questa squadra sicuramente riuscirà a salvarsi. I gol p.t 16’ con il Bomber Malcore (C), 35’ Sanchez (rig) (U), s.t 11’ Loiodice (C)(rig), 25’Milicevic (C), 45’ Ancora (U)

30 marzo 2025 – Giovanni De Micheli ( pejrò)

