Le focare in onore di Sant’Antonio da Padova

Cutrofiano tradizione e fede con Sant’Antoni te le focare.

Il borgo della Grecia salentina vive la plurisecolare e tradizionale notte delle focare, con falò rionali diffusi il 17 febbraio 2025 in tutta Cutrofiano. È una delle feste più radicate nella tradizione popolare salentina.

Quest’anno la comunità di Cutrofiano ha avuto in pellegrinaggio la reliquia del Santo da Padova, che in processione è passata nei rioni, dove erano accese le focare in suo onore.

