150 anni dei Vigili del Fuoco

Il 15 agosto in tutti i Comuni del Trentino-Alto Adige si festeggia la Festa di Mezza Estate che include la sentita Festa dell’Assunta in cielo. In questi giorni, sulle facciate delle case, dei balconi, delle finestre, ornati di colorati fiori, e sui campanili delle chiese sono esposte le bandiere e gli stendardi del Tirolo, che sventolano e colorano ancor di più le abitazioni.

Anche a Dobbiaco (Toblach), dal 14 agosto al 16 agosto 2024 si è svolta la spettacolare Festa di Mezza Estate. Il 14 agosto c’è stata la musica dal vivo di “Kemitna”, “Franz und Robert”, “Sitting Bull”; la Marcia Notturna e la musica del “Dj Piol”.

Il 15 agosto 2024, in una soleggiata e fresca giornata, dopo la Santa Messa e la cerimonia per il 150° anniversario dei Vigili del Fuoco di Dobbiaco, si è svolta, con partenza dal Gran Hotel, dalle 14.00 alle 15.30 la Festa del giubileo – Sfilata del 150° anniversario dei Vigili del Fuoco di Dobbiaco. Hanno sfilato i trombettieri a cavallo, la carrozza con cavallo con stemma, la banda musicale di Dobbiaco, la bandiera dei Vigili del Fuoco di Dobbiaco, la formazione del giubileo dei Vigili del Fuoco di Dobbiaco, i mezzi dei Vigili del Fuoco di Dobbiaco, la banda musicale austriaca di Außervillgraten, delegazione del distretto Alta Pusteria e dei Vigili del Fuoco di Brunico con bandiera, la carrozza con cavallo, i Vigili del Fuoco bambini, l’antica pompa dei vigili di Santa Maria con cavallo, l’antica scala dei Vigili del Fuoco di Villabassa con jeep, i veicoli del museo dei Vigili del Fuoco di Mantova, vari veicoli antichi, la campagnola della parata, l’esibizione di un attacco di spegnimento come da competizione, i mezzi dei Vigili del Fuoco di oggi, la banda di San Martino della Valle di Casies.

Spesso i Vigili del Fuoco hanno innaffiato il numeroso pubblico che si era posizionato ai lati della strada dal Gran Hotel, viale San Giovanni per arrivare alla Piazza del Municipio. Durante la sfilata i mezzi dei Vigili del Fuoco sfilavano a sirene spiegate stordendo tutti i presenti.

Terminato il corteo il pubblico è stato allietato dalla musica dal vivo di “Angelo”, “Nina Duschek”, “Los Locos Armandos”, ”Die Goldrieder”, “Jung Bohmische Toblach” e i concerti delle bande musicali di Außervillgraten e di San Martino della Val di Casies.

Il 16 agosto a partire dalle 17.00 alle 01.00, la banda musicale di Dobbiaco e la tanta musica dal vivo di “Die Klausberger”, “Ago & Friends”, “Queen Laurin” hanno allietato le numerose persone presenti.

