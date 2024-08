A Brunico (Bruneck), dal 15 agosto al 18 agosto 2024, si è svolta la spettacolare Festa estiva dei Vigili del Fuoco di Brunico.

Giovedì 15 agosto ci sono stati il raduno delle Campagnole dei pompieri per il tour, la sfilata e concerto della banda musicale di Brunico, musica dal vivo dei “Marc, Damian e Manuel-Acoustic-Trio“ e dei “Bergdiamanten“. L’attrazione aggiuntiva è stata la divertente parete spegnifuoco.

Venerdì 16 agosto si è svolta la festa con “Sax Martl”, i “Sokkuadro“, i “Die Fonzies“.

Sabato 17 agosto, dopo il “I & T acoustic project“, si è svolta la grande parata storica dei pompieri, come sempre tutti volontari, accompagnati da numerosi gruppi e bande musicali, per le strade principali di Brunico. Infatti, quest’anno si festeggiano i 160 anni dei Vigili del Fuoco volontari – 1864 – 2024. Non sono mancati attimi di suspense, quando i Vigili del Fuoco sono saliti su un’alta scala, e quelli divertenti dei Vigili del Fuoco che bagnavano i presenti, già bagnati per la pioggia, per fortuna poca. Molto particolari tutti i quadri creati con i fiori, soprattutto lo stemma dell’aquila.

Nel pomeriggio ha allietato i numerosi presenti la banda musicale di Anras del Tirolo dell’Est e, a seguire, piazza Tschurtschenthaler, in occasione dell’anniversario, con 160 fantastici premi. Infine, l’intrattenimento musicale con i “Spremuta“.

Domenica 18 agosto la festa è iniziata con i “Feiwolawi“. Conclusione della festa alle ore 16.00. Tutti i giorni c’erano anche il Bungee-trampolino per saltare in alto legati alle corde, l’Aquazorb (le enormi sfere per entrarci e camminare sull’acqua) e la giostra nostalgica; i più piccoli si sono divertirti con il castello gonfiabile per bambini.

