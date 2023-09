Fiera del Levante 2023

In questi giorni, a Bari è in corso la 86ma edizione della Campionaria Generale Internazionale, presidente Gaetano Frulli. Inaugurata sabato 9 ottobre, la Nuova Fiera del Levante si chiuderà domenica 17 ottobre 2023.

Il tema di questa Fiera, organizzata dalla Regione Puglia è L’Europa ti cambia la vita, dedicata all’Automotive, alla mobilità sostenibile e alla sicurezza. In programma congressi, convegni, incontri, riunioni e presentazioni del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+2021-2027 che ha dato alla Puglia circa 5,5 miliardi di finanziamenti europei.

Nel padiglione 20, il progetto CREATIVE@HUBS, programma Interreg Italia-Gracia, Regione Puglia come partner, ospita trentacinque espositori dell’Agrifood e dell’Industria Culturale e Creativa in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Bari che coinvolgono i visitatori anche con laboratori.

Nella zona dell’ingresso principale è possibile visitare lo spazio dedicato all’automotive e all’edilizia abitativa, arredamento e outdoor.

Particolare attenzione alla zona del food, dell’enogastronomia, organizzata con la collaborazione dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, alla quale partecipano eccellenti aziende pugliesi e la Coldiretti. Presenti anche i prodotti della Sicilia.

Nella zona della rappresentanza delle Forze dell’Ordine è anche possibile prenotarsi per una simulazione di volo delle nostre Frecce Tricolori.

Come sempre la “Galleria delle Nazioni” attira tanti visitatori.

All’esterno e all’interno dei padiglioni spesso si assiste a spettacoli di artisti, spettacoli itineranti di artisti di strada e intrattenimento per tutta la famiglia con SSC Bari Fan Day, Che Sera!… in Fiera con Telenorba, Fieramente Bari – Gli eroi son tutti giovani e belli condotto da Massimo Longo, The Best Apulian Dj Award, il meglio di Rimbamband, il Cotto e il Crudo con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo; sabato 16 settembre Luché live 23 – Telenorba; domenica 17 settembre il concerto di Al Bano.

Mappa: Arredamento, Arredo per esterni, Assessorato agricoltura Regione Puglia, Automotive, Banche e Istituzioni, Benessere & Relax, Centro Congressi del Levante, Creative Hubs, Edilizia Abitativa, Galleria delle Nazioni, Innovazione & Tecnologie, Luna Park, Punti Ristoro, Shopping, Sicilia, Telefonia, Terzo Settore.

