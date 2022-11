4 Novembre 2022 – Festa delle Forze Armate

Il 4 novembre 2022 si è svolta la celebrazione del ”Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

A Bari, presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare, il governatore della Puglia, Michele Emiliano insieme al Sindaco, Antonio Decaro e alle autorità locali, ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto e il Capo di Stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

La solenne cerimonia commemorativa è proseguita sul palco posto sul lungomare Nazario Sauro di Bari tra il Comando Provinciale dei Carabinieri ed il Comando della Terza Regione Aerea con la parata militare, durante la quale hanno sfilato reparti dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di Finanza. Tutti i cittadini presenti hanno potuto seguire l’intera cerimonia su due maxi-schermi.

Tantissimi cittadini, in essi comprese alcune scolaresche baresi, hanno partecipato con molto calore all’evento, applaudendo e cantando più volte l’Inno Nazionale, per poi aggirarsi tra gli stand allestiti sul Largo Giannella dove, per l’occasione, erano esposti mezzi militari delle varie Armi e sofisticate attrezzature.

A conclusione della Sua visita, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha lasciato il palco mentre la Pattuglia Acrobatica Nazionale, le famosissime Frecce Tricolori, si è esibita sul lungomare di Bari. Dalle navi della Marina Militare che hanno presidiato le celebrazioni dal mare sono stati esplosi ventuno salve di cannone.

