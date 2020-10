Reggio Calabria riconferma il Sindaco uscente Falcomatà

Reggio Calabria riconferma Giuseppe Falcomatà come sindaco della città. Il giovane avvocato reggino al ballottaggio, appoggiato dal centrosinistra, ha battuto con il 58,33% lo sfidante Antonino Minicuci, candidato del centrodestra, che si è fermato al 41,67%.

“Questa è la vittoria della città di Reggio Calabria, la vittoria dei reggini, è anche la vittoria di chi ha preferito premiare e dare fiducia ad altre idee di amministrazione, ad altre idee di governo”.

Lo ha affermato il primo cittadino appena terminato lo scrutinio dei seggi elettorali. Giuseppe Falcomatà quindi, amministrerà la città dello Stretto per i prossimi 5 anni, tante sono le promesse fatte ai suoi cittadini in questi tre mesi di campagna elettorale, promesse che il primo cittadino dovrà assolutamente mantenere.(Foto d’archivio Aldo Fiorenza)

