“Comunali Reggio Calabria” attaccano la candidata a Sindaco “ANGELA MARCIANO’” con un fotomontaggio porno.

Le elezioni amministrative si avvicinano velocemente, Angelà Marcianò denuncia alla polizia postale ignoti che hanno messo in rete un fotomontaggio porno con l’intenzione di screditarla.In precedenza vi era stata una intimidazione ad un suo candidato adesso questo gesto vile e ignobile un fotomontaggio pornografico che hanno fatto circolare su Whatsapp.a dare la notizia è stata la stessa Angela Marcianò pubblicamente nell’incontro con i suoi candidati e i suoi sostenitori e aperto a tutti i cittadini ieri sera in piazza Camagna a Reggio Calabria, ha dialogato e risposto a tutte le domande che vi sono state poste con grande competenza e chiarezza,noi siamo liberi senza condizionamenti dai partiti ha ribadito la candidata, non facciamo slogan, non abbiamo personaggi altisonanti a sostenerci, noi siamo liberi cittadini di Reggio che vogliono una città vivibile a tutti.( Foto Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata