Comunali Reggio Calabria: Diego Fusaro sostiene Angela Marcianò

Ieri sera presso l’Hotel il Torrione di Reggio Calabria vi è stato un incontro del candidato Sindaco Angela Marcianò con il filosofo Diego Fusaro noto opinionista televisivo e fondatore del Movimento VOX Italia legati con il candidato sindaco per la presenza di alcuni suoi iscritti nella lista Identità Reggina. Diego Fusaro ha parlato di una “rinascita politica e culturale di Reggio Calabria, che deve tornare ad essere il centro della civiltà del Mediterraneo e può farlo con Angela Marcianò indipendente dai partiti di destra e di sinistra che sono allineati col pensiero unico liberista, globalista, mercatista. L’indipendenza politica è un valore fondamentale e con Angela ci unisce la passione per il bene comune“. Angela Marcianò ha ribadito con insistenza e orgoglio la propria indipendenza, sottolineando di essere l’alternativa alla destra quanto alla sinistra: .Vi è grande entusiasmo intorno al nostro progetto che abbiamo presentato tra i cittadini di Reggio e il nostro obiettivo è quello di lavorare in modo serio e responsabile per il bene comune. ( Foto Aldo Fiorenza)

