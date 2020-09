La candidata a Sindaco Angela Marcianò tra la gente di Reggio Cal.

Nella mattinata di ieri 4 settembre la candidata a Sindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria Angela Marcianò si è recata nella zona sud della città tra i commercianti e la gente comune per far conoscere il suo programma e sentire come stanno affrontando la situazione lavorativa e ad altre problematiche che si sono verificate dopo la chiusura per circa due mesi a causa del Covid 19. Nel mercato di Botteghelle la Marcianò ha sentito i problemi dei commercianti locali ed extracomunitari residenti da anni in città per quanto riguarda la tassazione sull’occupazione del suolo i problemi economici e le difficoltà derivate e affrontate e che continuano ad affrontare al seguito della crisi causata dal Covid 19. ( Foto Aldo Fiorenza)

