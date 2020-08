In ricordo di Domenico Severino

E’ passato un anno da quando sei partito per un lungo viaggio nelle praterie del cielo, hai lasciato un vuoto immenso, ci deliziavi con la tua musica nelle serate estive della tua città sei stato un amico di tutti con il tuo sorriso e la tua disponibilità,ho bei ricordi delle tue serate ed in particolare quando ti ho fatto quella foto che a Te piaceva tantissimo e ne hai fatto il manifesto per la presentazione delle Tue serate, ricordi indelebilli delle belle serate che ho passato a fotografarti e a sentire Te e la tua band. Reggio Calabria 24-8-2020 ( foto archivio Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata