” Sbalzi d’amore” Simona Molinari a Catonateatro

Chiude con l’incantevole show della cantante Simona Molinari, la XXXV edizione di Catonateatro di Reggio Calabria, il rinomato festival artistico organizzato dalla Polis Cultura di Lillo Chilà che, per il gran finale, ha scelto di far vivere al suo affezionato pubblico gli “Sbalzi di amore”. Voce graffiante, sensuale e dolce, la cantautrice napoletana inizia con i suoi musicisti, un viaggio alla ricerca dell’amore e lo fa, interpretando successi del repertorio musicale e suoi celebri brani. Il pubblico è stregato da quella magia che Simona riesce a creare attraverso un mix di musica e parole.

“Non so cosa sia l’amore – dice l’artista – ma so cosa provoca e quello che riesce a creare. Non smettete mai di sognare e di amare”.( foto Aldo Fiorenza)

