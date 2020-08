Siani a Catona Teatro

Alessandro Siani strega il pubblico di Catonateatro e con il suo incredibile show “Felicità tour”, regala a Reggio Calabriauna serata unica e ricca di sorrisi. Un altro successo per la Polis Cultura del patron Lillo Chilà che, ieri sera, in una gremita arena Neri, ha realizzato rispettando le normative vigenti post Covid-19, uno spettacolo ironico ed originale. Due ore tra monologhi, gag e simpatici ricordi del comico napoletano che ha reso protagonista ancora una volta il suo pubblico. Standing ovation finale e consensi per uno show energetico che grazie al mattatore Siani, ha messo in risalto le bellezze di un Paese che ha dimostrato durante il lockdown, di essere forte, coraggioso e soprattutto, unito.( foto Aldo Fiorenza)

