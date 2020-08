Grande serata di Jazz al parco Ecolandia

Nel suggestivo scenario del parco Ecolandia di Catona a Reggio Calabria, grande serata di jazz con Luca Baldini piano solo con Le parole che non ho detto (in esclusiva per Ecojazz).

A seguire il sassofonista prodigio Francesco Cafiso accompagnato da Dario Deidda (bass el), Mauro Schiavone (piano), Marco Valeri (batteria). Il pubblico presente ha assistito alle esibizioni degli artisti con grande attenzione e passione, decretando grandi applausi alle loro esibizioni.

(Foto di Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata