Applausi a scena aperta al Cilea di Reggio Calabria per “Che disastro di commedia”, quinto appuntamento della stagione teatrale dell’Officina dell’arte di Peppe Piromalli. La massima culla dell’arte reggina gremita per un evento unico, divertente, originale che ha catapultato in scena otto bravissimi attori e performer (Marco Zordan, Luca Basile, Valerio Di Benedetto, Yaser Mohamed, Alessandro Marverti, Igor Petrotto, Viviana Colais e Stefania Autuori), abili ad ipnotizzare per oltre due ore gli spettatori.

Scritta dal trittico inglese Jonathan Sayer, Henry Shields e Henry Lewis, per la regia di Mark Bell, è una storia che strappa continue risate ma crea anche suspense e paure improvvise grazie ad una scenografia che cade a pezzi, ascensori che non funzionano, attori che puntualmente dimenticano le battute.

Uno spettacolo studiato nei minimi particolari, bello da vedere e rivedere ancora ma, soprattutto, è un capolavoro per l’interpretazione di attori giovani ma bravissimi che non hanno nulla da invidiare ai blasonati nomi dello spettacolo. E la standing ovation finale è la dimostrazione del successo dell’opera.

(Foto di Aldo Fiorenza)

