Calcio a 5 serie C femminile, il CF Pelletterie B supera il Viareggio

Vittoria per le ragazze del CF Pelletterie B, che nella 12^ giornata di campionato disputata presso l’impianto sportivo Campi Arena di Campi Bisenzio, superano per 6-2 il Viareggio. Inizio gara con le padrone di casa che partono subito molto forte, attuando un buon possesso palla e schiacciando le ospiti nella propria metà campo. Il Viareggio cerca di ripartire con qualche azione di contropiede, senza però essere pericoloso. La supremazia territoriale del Pelletterie non permette però di sbloccare la gara nonostante le numerose azioni da rete create e non concretizzate da Mosca, Kryeziu e Chiappini. Soltanto al 23’ le padrone di casa passano in vantaggio, complice l’autorete di Seghetti che devia nella propria porta il tiro di Mannucci. Il Viareggio cerca di reagire, ma le conclusioni di Picchi e Seghetti non sono precise e la prima frazione si chiude con le fiorentine avanti 1-0. Nella ripresa il Viareggio parte più determinato, sfiorando subito il pareggio con Pieroni. Il Pelletterie è lento nella manovra e al 3’ subisce il pareggio ad opera di Pieroni. Le ospiti continuano a rendersi pericolose andando anche vicine al vantaggio. Il Pelletterie reagisce, riprendendo in mano le redini dell’incontro e segnando con Chiappini le reti del doppio vantaggio al 10’ e 13’. Sul risultato di 3-1 le fiorentine controllano la gara, realizzando anche il 4-1 con Del Giudice. Nei minuti successivi il Viareggio accorcia le distanze ancora con Pieroni, ma non basta per rientrare in partita perché le padrone di casa riprendono a spingere, andando ancora in rete con Mosca e Balleri per il definitivo 6-2. In campo prima della gara è stato esposto uno striscione di auguri di pronta guarigione per Alessia Mastrobattista, giocatrice del CF Pelletterie vittima di un grave incidente stradale.

Marcatori: Chiappini (CF 2), Mannucci (CF), Del Giudice (CF), Mosca (CF), Balleri (CF), Pieroni (V 2).

CF PELLETTERIE B: Luongo, Balleri, Sbrocchi, Pieri, Chiappini, Kryeziu, Mosca, Mannucci, Del Giudice, Noccioli, Fontani, Pintaldi. (All. Mirko Carlesi).

VIAREGGIO: Lazzerini, Nencioni, Pieroni, Seghetti, Picchi, Barsotti, Piselli. (All. Volpe Laura).

