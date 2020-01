Calcio Juniores nazionali, vittoria per il Prato

Inizia bene il nuovo anno la squadra di Mister Innocenti che nella 1^ giornata di ritorno del campionato Juniores, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, supera per 4-0 il Lentigione Calcio. Parte subito forte il Prato che si dimostra subito molto offensivo, creando diversi pericoli per la difesa ospite. Netta la supremazia territoriale che permette ai lanieri di sbloccare il risultato già all’8’ su calcio di rigore, per un atterramento in aria di Toccafondi. Dal dischetto il bomber De Greco calcia con precisione spiazzando il portiere avversario. I lanieri continuano a spingere andando vicini al raddoppio, prima con Noferi e poi con Biancalani. Il raddoppio arriva al 13’ con Toccafondi che chiude in rete una veloce triangolazione offensiva. Il Lentigione non è capace di reagire e il Prato continua a spingere dimostrandosi padrone del campo. Al 22’ arriva la terza rete ad opera di Adragna che ben servito da De Greco, da dentro l’area, calcia a botta sicura superando il portiere avversario. Per vedere la prima conclusione degli ospiti bisogna aspettare fino al 25’, quando Ajibols impegna il portiere laniero che para a terra. Al 38’ occasionissima per i lanieri, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Dema calcia da posizione ravvicinata, a botta sicura, ma il suo tiro impatta su un compagno. Al 45’ si rivedono gli ospiti con la punizione pericolosa di Sarzi che il portiere pratese devia in angolo. Nella ripresa gli ospiti iniziano più propositivi, sfiorando il gol con Riccò e successivamente al 14’con Paterlini. Il Prato si difende con ordine, ripartendo con veloci azioni di contropiede. Al 17’ è Sangineto a sfiorare la marcatura, ma la sua conclusione finisce sulla base del palo. I padroni di casa chiudono l’incontro al 28’, grazie alla bella rete realizzata da Nannini che dal limite sorprende il portiere ospite. Minuti finali con il Prato che controlla la gara fino al triplice fischio finale.

Marcatori: 8’ p.t. De Greco (rigore), 13’ p.t Toccafondi, 22’ p.t. Adragna, 28’ s.t. Nannini.

PRATO: Piretro, Pulizia, Noferi, Riggio, Belli, Biancalani, Nannini, Adragna, Dema, Toccafondi, De Greco. A disposizione: Cecconi, Sammarco, Vinci, Hoxha, Cipriani, Sangineto, Niang, Rudalli, Passeri. Allenatore: Innocenti.

LENTIGIONE CALCIO: Cavazzoli, Azzali, Franchi, Sarzi, Omorodion, Bigliardi, Canrossi, Singh, Manghi, Motii, Ajibols, A disposizione: Bergonzi, Comini, Mema, Marcheselli, Paterlini, Gabbi, Rispoli, Riccò. Allenatore: Melegari.

