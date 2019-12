Calcio Serie D, il Prato supera il Chieri

Torna alla vittoria la squadra laniera dopo il pareggio con la Sanremese, conquistando tre punti importanti contro una diretta concorrente per la promozione. I pratesi si sono imposti per 2-0 contro il Chieri, nella 16^ giornata di campionato disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo. Gara poco spettacolare da parte del Prato che però si è dimostrato cinico e concreto, sfruttando al meglio le occasioni avute. Dopo la prima parte di gara equilibrata, sono stati i padroni di casa a sbloccare il risultato al 17’ con Cellini, sugli sviluppi di un calcio di punizione. La reazione del Chieri è stata poco incisiva e la prima parte di gara si è chiusa con i biancoazzurri avanti per 1-0. Nella ripresa è il Prato a creare subito l’occasione per il raddoppio con Cellini, ma il portiere ospite riesce a respingere la pericolosa conclusione. Passa qualche minuto e i lanieri raddoppiano. Mariani scende sulla fascia e dal fondo rimette la palla verso la porta, dove il portiere ospite perde il controllo della sfera che carambola in rete per il 2-0. Al 29’ occasionissima per gli ospiti di riaprire la partita con Melandri che calcia un rigore parato però dal portiere. I padroni di casa gestiscono la gara fino al termine, senza correre più nessun pericolo.

Marcatori: 17’p.t. Cellini, 11’s.t. Bertoglio (autorete).

PRATO : Bagheria; Cecchi, Sciannamè, Diana; Mariani (50’s.t. Casati), Ghini, Gargiulo; Tomi (42’s.t. Bassano); Koassi (15’s.t. Regoli); Surraco (42’s.t. Diarrassouba); Cellini (22’s.t. Fofana). A disposizione: Piretro, Maggini, Del Greco, Nannini. Allenatore: Esposito.

CHIERI: Bertoglio; Campagna (15’s.t. Bragadin), Bellocchio, Conrotto, Pautassi; Cecchi, Giacinti (39’s.t. Di Lorenzo), Varano (16’s.t. Della Valle); Sbordone (19’s.t. Barcellona), Melandri, Tollardo (1’s.t. Ozara). A disposizione: Calvaruso, Bruni, Casanova, Mosagna. Allenatore: Morgia.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto a 10 – Immagini della gara.

