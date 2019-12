Calcio a 5 serie A femminile, il Real Statte supera il CF Pelletterie

Non basta un ottimo primo tempo alle ragazze del CF Pelletterie, che nella 11^ giornata del campionato di serie A femminile disputata presso il “Palazzetto dello Sport” di Scandicci, vengono superate 8-1 dal Real Statte. Buon approccio alla gara per le padrone di casa che disputano un gran primo tempo, chiuso però sotto di un gol e sfiorando anche il pareggio con il clamoroso palo colpito da Maione sul finire della prima frazione. Le fiorentine creano anche qualche occasione pericolosa che però non viene sfruttata al meglio. Nel secondo tempo il Real Statte cambia passo, sfruttando anche il calo fisico delle padrone di casa e allunga nel punteggio che alla fine sarà di 8-1. Il CF Pelletterie è sceso in campo con una formazione largamente rimaneggiata a causa delle numerose assenze e ha dovuto attingere alla seconda squadra. Le pugliesi si sono dimostrate senza dubbio più forti, legittimando il posto nell’alta classifica, con l’ambizione di poter tranquillamente lottare per lo scudetto.

Marcatori: 13’31″ Soldevilla (ST), 20’32″ Boutimah (ST), 21’32″ Belam (ST), 22’38, 23’34″ e 24’09″ Renatinha (ST), 28’38″ Pasos (CF), 38’13″ Belam (ST), 39’54″ Boutimah (ST).

CF PELLETTERIE : Pucci, Nicita, Kryeziu, Balleri, Perez Pererira, Mannucci, Pasos, Maione, Iaquinandi, Noccioli, Biagiotti, Luongo (All. Zudetich).

REAL STATTE: Margarito, Russo, Soldevilla, Puga, Belam, Dalla Villa, Jessica, Boutimah, Mansueto, Marangione, Renatinha, Linzalone. (All. Marzella).

