Calcio Juniores nazionali, il Prato batte il Grassina

Vittoria in rimonta per i biancoazzurri che nella 13^ giornata di campionato, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, superano per 3-1 il Grassina. Dopo un avvio di gara equilibrato, sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Cavaciocchi e Rosi, le cui conclusioni vengono parate dal portiere di casa. Il Prato aumenta la fase offensiva e al 28’ sblocca il risultato con De Greco, abile a concludere in rete una veloce triangolazione. Il Grassina risponde prontamente e sugli sviluppi di un calcio d’angolo ottiene il pareggio al 32’ con Gabbrielli. I fiorentini continuano a spingere e al 42’, su azione di contropiede, realizzano la rete del vantaggio ancora con Gabbrielli. Nella ripresa il Prato parte subito molto offensivo, ma il Grassina si difende con ordine. Lo sforzo della squadra di casa viene premiato al 71’, quando Noferi su punizione ottiene il pareggio. Finale di gara emozionante, con tutte e due le compagini che cercano la vittoria. Successo che arriva per la squadra laniera nei minuti di recupero, grazie alla bella realizzazione di De Greco.

Marcatori: 28’ p.t. De Greco, 33’ e 43’ p.t Gabbrielli, 71’ s.t. Noferi, 94’ s.t. De Greco.

PRATO: Cecconi, Pulizia, Gamberucci, Riggio, Belli, Biancalani, Nannini, Noferi, De Greco, Rudalli, Casati. A disposizione: Pietro, Sammarco, Sangineto, Hoxha, Cipriani, Dema, Niang, Semboloni, Passeri. Allenatore: Innocenti.

GRASSINA: Basile, Previtera,, Vannini, Alfarano, Pisaneschi, Tempestini, Nakajima, Cavaciocchi, Gabbrielli, Marino, Rosi. A disposizione: Bertini, Cramini, Manetti, Trincia, Magnolfi, Di Biasi, Ieri, Manecchi, Zuppulla. Allenatore: Marocchi Gianni.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

© Riproduzione Riservata