Calcio a 5 serie C femminile, goleada per il CF Pelletterie B contro la Mattagnanese

Larga vittoria, quella ottenuta dalle ragazze del CF Pelletterie B, che nella 10^ giornata di campionato disputata presso l’impianto sportivo Campi Arena di Campi Bisenzio, superano per 10-0 la Mattagnanese. Match senza storie che ha visto le padrone di casa sbloccare il risultato già nei primi minuti di gara. Le ospiti hanno cercato di contenere la superiorità delle avversarie, ma impegno e cuore non sono bastati. Per il CF Pelletterie, risultato già acquisito nella prima frazione di gara, chiusa in vantaggio per 6-0. Nella ripresa il passivo per la Mattagnanese è aumentato, a fine gara il punteggio è stato di 10-0 in favore delle padrone di casa. Mattatrici della serata sono state Del Giudice e Balleri, che hanno realizzato una tripletta ciascuna, sono andate a segno anche Sbrocchi, Mastrobatista, Kryeziu e Mannucci.

Marcatori: Del Giudice 3, Balleri 3, Sbrocchi, Mastrobatista, Kryeziu, Mannucci.

CF PELLETTERIE B: Luongo, Balleri, Sbrocchi, Bini, Chiappini, Kryeziu, Mosca, Mannucci, Del Giudice, Noccioli, Fontani, Mastrobattista, Vieri. (All. Carlesi).

MATTAGNANESE: Lavori, Tortelli, Boni, Gangitano, PAsquinelli, Pieri, Brilli, Paoli, Vignini, Messina, Cavorso, Feletto, (All. Tacconi Omar).

