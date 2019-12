Calcio Serie D, il Prato vince ancora

Terza vittoria consecutiva per la squadra laniera, che nella 14^ giornata del campionato disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, supera per 2-0 il Casale. Niente da fare per gli ospiti che si sono dovuti arrendere ad un Prato cinico, capace di sfruttare al massimo le palle inattive. Dopo un inizio di gara equilibrato, sono i padroni di casa ad avere la prima occasione con Carli, il cui tiro viene respinto dal portiere. Il Casale risponde poco dopo con Coccolo, che impegna il portiere pratese in una difficile deviazione. Ancora Prato in avanti che sfiora la rete con Diana, la cui conclusione finisce di poco sopra la traversa. Al 43’ la rete laniera sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove Gentili anticipa tutti e segna il gol del vantaggio. In avvio di ripresa al 9’, sempre su calcio d’angolo, Fofana stacca più alto di tutti e sigla il 2-0. Il Casale è costretto ad attaccare, mentre il Prato si difende con ordine e riparte in veloci azioni di contropiede. Al 25’ Fofana, lanciato in profondità, solo davanti al portiere si fa respingere la facile conclusione. Nel finale di gara il Casale aumenta la pressione offensiva e al 42’ Di Lernia colpisce la traversa. In pieno recupero il Prato fallisce la terza rete con Carli che a botta sicura centra il palo. Al triplice fischio finale, esultanza dei giocatori pratesi per i tre punti conquistati.

Marcatori: 44’p.t. Gentili, 9’s.t. Fofana.

PRATO : Bagheria; Gentili, Giampà, Diana; Regoli (47’s.t. Cecchi), Ghini, Gargiulo, Tomi (42’s.t. Bassano); Carli, Surraco (47’s.t. Mariani); Fofana. A disposizione: Piretro, Scianname, Nannini, Diarrassouba, Cellini, Fanucchi. Allenatore: Esposito

CASALE: Rovei; Bianco (34’s.t. Brugni), Pinto, Todisco,Villanova; Vecchierelli (28’s.t. Poesio), Di Lernia; Buglio A. (16’s.t. Lamesta), Mair (14’s.t. Cappai), Mullici (1’s.t. Fabbri); Coccolo. A disposizione: Tarlev, Bettonte, Provera, Chiesa. Allenatore: Buglio.

