L’ albero di Natale per il Vaticano

Grande soddisfazione e non poca emozione quest’anno per due piccoli comuni e una frazione del vicentino.

Per le Festività Natalizie 2019/2020, l’abete rosso che abbellirà Piazza San Pietro proviene dai boschi di cui è ricco il territorio del Consorzio usi Civici di Rotzo Valdastico e Pedescala.

Da San Piero (perché così è chiamato in dialetto il paese dove ha sede il comune di Valdastico) a Piazza San Pietro

La domanda era stata fatta nel 2008 e i giardinieri del Vaticano dopo aver visionato la superfice boschiva a Agosto 2019 hanno scelto, l’abete rosso.

Un’ abete di ben 98 anni (nato poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale), alto 26 metri e con diametro di 70cm.

Ben venga la scelta dell’abete nel 2019, in quanto lo si può legare al ricordo della tempesta Vaia, che un’anno fa ha devastato i boschi di questi territori e altre zone del Triveneto.

Diversi volontari hanno contribuito al taglio e al posizionamento dell’abete, un’operazione complicata in quanto proprio in quelle giornate la zona era stata interessata da intense precipitazioni nevose e le temperature si erano abbassate notevolmente, prezioso comunque anche l’aiuto di alcuni militari dei reparti del genio.

Presenti ad ogni operazione i Sindaci dei due Comuni Aldo Pellizzari per Rotzo e Claudio Sartori per Valdastico, era presente anche il rappresentante dell’Amministrazione di Pedescala Giovanni Pretto:

Tagliato Domenica 10 Novembre nel pressi di Malga Trugole a 1500 mt di quota, è stato trasportato a San Piero nei pressi del campo sportivo grazie a un elicottero dell’aeronautica militare. Il giorno 19 Novembre sotto una pioggia battente alla presenza di non poche persone commosse viene benedetto dal Parroco di Valdastico Don Sergio e a bordo di un autoarticolato della ditta Pulvini, parte per Roma.

Prima della partenza i due Sindaci hanno ricordato con un discorso le fasi dell’operazione ringraziando tutti i volontari e le persone che l’anno resa possibile.

L’accensione delle luminarie è prevista per il 5 di Dicembre e le comunità di Rotzo, Valdastico e dell’Altipiano stanno preparando il viaggio a Roma per assistere ad un sogno che diventa realtà dopo 10 anni.

Se potesse parlare questo abete rosso sono certo che direbbe senz’altro così: ”Sono orgoglioso del privilegio che mi è stato concesso di rappresentare i miei compagni caduti per colpa di Vaia e quale testimone sopravvissuto

Essere esposto come uno dei simboli delle Feste Natalizie in una delle piazze più importanti e conosciute del Mondo per chiudere definitivamente i miei occhi davanti a un Papa e a migliaia di persone”

Fotoreportage

Foto 1- I Volontari addetti al lavoro raggiungono a piedi Malga Trugole – Ore 8,00 Mattino -Temperatura -9;

foto 2, il maestoso abete rosso;

foto 3 – A six. il Sindaco di Rotzo Aldo Pelizzari e Giovanni Pretto dell’Amministrazione di Pedescala, davanti all’abete;

foto 4,5- taglio e posizionamento;

foto 6,7 – trasporto a San Pietro (Valdastico)

foto 8 – la comunità da Valdastico e Rotzo, il primo a six il Sindaco di Valdastico Claudio Sartori;

foto 9 – Don Sergio benedice l’abete;

foto 10- partenza per Roma

