Calcio a 5 serie C femminile, vittoria esterna per il Prato

Successo per le biancoazzurre che nella 8^ giornata di campionato disputata presso l’impianto sportivo Campi Arena di Campi Bisenzio, superano per 2-1 il CF Pelletterie B. Bella gara molto equilibrata, con le due squadre che si sono affrontate senza tatticismi, offrendo un bello spettacolo. Sono le padrone di casa a rendersi pericolose al 4’ con Mannucci, il cui tiro finisce di poco sopra la traversa. Risponde il Prato con Salesi che dal limite calcia di poco a lato. Ancora Salesi al 7’, da buona posizione calcia di poco alto. Prato sempre in avanti, ma Torrini quasi a botta sicura non inquadra la porta. La prima frazione si chiude con il punteggio di 0-0. In avvio di ripresa al 1’ Vozza realizza un gran gol portando in vantaggio le laniere. Le padrone di casa rispondono subito, sfiorando il pareggio con Kryezu. Il Prato continua a far gioco ed al 6’ raddoppia con Torrini. Passa qualche minuto e le laniere sfiorano la terza rete con Pizzirani che colpisce il palo. Il CF Pelletterie cerca di aumentare i ritmi della gara, pressando a tutto campo. Al 18’ Del Giudice da buona posizione calcia di poco al lato. Continuano a spingere le fiorentine che sfiorano ancora la rete prima con Balleri e poco dopo con Del Giudice. Al 23’ le padrone di casa accorciano le distanze grazie alla rete realizzata da Kryezu. Quasi allo scadere dell’incontro, occasionissima per il CF Pelletterie che con Del Giudice, di testa colpisce la traversa. In pieno recupero sono le laniere a sfiorare la rete con Torrini, il cui tiro finisce sul palo. La gara termina con la vittoria del Prato per 2-1.

Marcatori: 1’ st Vozza, 6’ st Torrini, 23’ st Kryezu.

CF PELLETTERIE B: Luongo, Pieri ; Balleri, Bini, Chiappini, Kryezu, Mosca, Sbrocchi, Mannucci, Mastrobattista, Del Giudice, Fontani. Allenatore : Carlesi Mirko.

PRATO C/5: Romeo, Babuscia, Capecchi, Lanzuise, Sarchielli, Vozza, Pizzirani, Rosini, De Risi, Torrini, Becucci, Salesi. Allenatore : Marone Antonio.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

© Riproduzione Riservata