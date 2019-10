Prima vittoria esterna per la Reggiomediterranea

La Reggiomediterranea passa al Comunale di Cotronei rimontando il goal subito verso la fine del primo tempo con uno due di Lancia e Vitale all’ultimo respiro.I giallorossi di mister Trapasso con questa sconfitta rimangono ultimi in classifica,quest’anno hanno cambiato molto ma sono rimasti alcune pedine importanti, i padroni di casa hanno disputato una buona partita e sicuramente in futuro saranno capaci di risalire la classifica e superare il periodo no.Gli amaranto reggini nel primo tempo hanno cercato con insistenza il goal ma non riuscivano a sfondare la difesa di casa, solo nel secondo tempo dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio si è vista una squadra più determinata e cinica ed è riuscita a ribaltare il risultato. Mercoledì i ragazzi di Mister Viola affronteranno nella gara di Coppa Italia la prima in classifica e cioè il San Luca, sarà un confronto dove sicuramente si vedranno i valori delle due squadra che aspirano ad andare avanti nella coppa e vincere il campionato. ( Foto Aldo Fiorenza)

