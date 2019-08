Letizia Battaglia – Fotografia come scelta di vita

Con il Club Fotografico Altopiano 7 Comuni, abbiamo visitato una mostra fotografica che con gli scatti esposti si trasforma soprattutto in cultura.

La Casa dei Tre Oci – Fondamenta delle Zitelle – Giudecca Venezia, rende omaggio a una grande e importante fotografa contemporanea: “Letizia Battaglia”

La retrospettiva presenta 300 scatti molti dei quali inediti, che partendo dalla sua Palermo, rappresentano donne, uomini, bambini e la vita dei poveri e di tutti i giorni.

Nei suoi scatti sono raccontate persone dove in un click viene colto l’attimo che condensa ciò che le parole delle volte non riescono dire, riassumendo le sue foto sono “istantanee di vita con frammenti quotidiani”.

La fotografia di Letizia Battaglia è un percorso di una realtà senza retorica, dove attraverso le immagini si racconta quello che succede con uno stile personale senza compromessi.

dal catalogo della mostra

>….la fotografia non cambia il mondo, ne la mia fotografia, ne quella degli altri, ma come un buon libro può essere una fiammella….ho iniziato a scattare con una piccola macchina fotografica non professionale ero priva di conoscenze e tecniche ma avevo la passione, ho cominciato a studiare fotografia imparando dai grandi fotografi vedendo il loro lavoro e andò a finire che della fotografia mi sono innamorata….

….a Palermo all’inizio in quanto donna fotografa non ero credibile ne per la polizia, tanto meno per i mafiosi poi hanno capito che avevo talento e mi sono trovata a raccontare cose brutte ma anche belle e ho cercato di mettere in questi racconti fotografici tutta me stessa….

….oggi pensando alla mia vita sono certa di non averla degradata, sono contenta di come sono andate le cose, non mi sono venduta, sono libera dicendo il mio pensiero, non avendo paura di dirlo e questo rende la mia vita “NON MISERABILE”

Inaugurata il 20 Marzo e curata da Francesca Alfano Miglietti, la mostra si protrarrà fino al 18 Agosto 2019.

Chiusa il Martedì, la mostra è aperta dalle 10 alle 19

www.treoci.org

Fotoreportage

Foto 1 – Introduzione alla mostra;

foto – 2,3,4,5,6,7,8,9 alcuni dei 300 scatti esposti;

foto 10 – il Giudice Falcone ai funerali del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

© Riproduzione Riservata