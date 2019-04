Domenica 7 Aprile si è svolta la 41^ “passeggiata di solidarietà: Su e Zo per i ponti di Venezia.

Un evento unico che ogni primavera coinvolge migliaia di persone in una camminata a scopo benefico attraverso le calli, alla scoperta anche di una Venezia meno conosciuta.

Da sempre i ricavati di questa straordinaria manifestazione vanno a sostegno di realtà impegnate nel sociale e nell’ educazione con particolare riguardo alle Missioni salesiane di tutto il Mondo.

Quest’anno è stata scelta la Missione di Iaureté – Amazzonia – Brasile, un territorio grande quanto il Veneto e la Lombardia messi assieme.

Lo slogan di Su e Zo per i Ponti 2019 era “gioia piena” in quanto è una vera giornata di festa.

Diversi gruppi folk si esibivano nei campielli, lungo il tragitto segnalato, nei tratti particolari giovanissimi ma soprattutto simpaticissimi ragazzi volontari incitavano con un sorriso dove dirigersi: dai forsa par de qua, manca ancora poco

La passeggiata era divisa in 2 percorsi: percorso completo 12km – 45 ponti, percorso breve 6,6km – 23 ponti. Lungo il percorso completo con partenza e arrivo in Piazza San Marco erano previsti 3 punti di ristoro, forniti anche di prodotti senza glutine

Il gruppo Nordic Walking dell’ Altopiano di Asiago era presente alla manifestazione con 55 persone. Partiti in pullman alle 06,00 da Asiago, si è arrivati puntualissimi in Piazza San Marco alle 9,45 pronti per la prima partenza prevista per le ore 10,00.

Secondo i notiziari locali e i quotidiani, si calcola che hanno partecipato alla manifestazione 10,000 persone, tutti hanno ricevuto all’arrivo una splendida medaglia da collezione, che per celebrare i 500 anni dalla nascita di Tintoretto raffigura un dettaglio della facciata della Chiesa della Madonna dell’Orto, chiesa prediletta dall’ artista.

Complimenti agli organizzatori per quanto hanno saputo regalarci durante il percorso di questa straordinaria e particolare camminata, facendoci scoprire angoli di Venezia veramente inediti, ma soprattutto arricchendoci veramente di gioia.

E’ stata senz’altro una passeggiata di “Gioia Piena” e come scriveva Mario Rigoni Stern riferendosi alla Grande Rogazione di Asiago: ” ….con quanti capiscono che la vita è anche un camminare assieme, il cammino può diventare un abbraccio d’amore e un abbraccio di nostalgia con chi sa trovare nel rimpianto una nuova felicità…..

Fotoreportage

Foto 1 – Passaggio per il ponte dell’ Arsenale;

foto 1,2 – pronti per la partenza , il gruppo Nordic Walking di Asiago si faceva notare per la maglietta verde con il simbolo delle montagne e con la scritta: “Quei dele do e mexa” in quanto nelle nostre escursioni partiamo puntuali alle 14.30;

foto 4,,5,6 – lungo il percorso;

foto 7,8 – gruppi folk, per l’occasione era presente anche il Doge;

foto 9 – un dei punti di ristoro;

foto 10 – il percorso è compiuto, una parte del gruppo di Asiago, in piazza San Marco con al collo la meritata medaglia.

