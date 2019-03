Lunedì 25 marzo 2019 si è svolto a Reggio Calabria, presso il salone parrocchiale della chiesa di San Bruno, l’incontro formativo e pedagogico, promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con il Centro Migranti e l’Agesci RC7, dal titolo “Liberi dalla paura, liberi per….”.

Il tema dell’incontro è stato l’esperienza dell’accoglienza ai migranti e un’occasione di dialogo con le diverse espressioni sociali e culturali del nostro territorio. In occasione dell’incontro è stata allestita una mostra fotografica di Aldo Antonio Fiorenza, curata nelle scenografie dall’Architetto Piero Suraci.

La mostra ritrae momenti di incontro, volti in attesa, mani e cuori che si accolgono nella gioia della fraternità. Mons. Angelo Casile, parroco della chiesa di San Bruno, ha moderato l’incontro e ha curato e introdotto con una riflessione la preghiera finale.

I relatori sono stati: Roberto Petrolino in rappresentanza della Caritas, Suor Elvira Responsabile del Centro Migranti, Giovanni Fortugno dell’Associazione Giovanni XXIII, Antonello Praticò Capo gruppo Scout Agesci “Padre Piergiorgio Labaro” RC7. Hanno condiviso con la comunità idee, esperienze di accoglienza, testimonianze e hanno dato informazioni sui Corridoi Umanitari attraverso i quali è stato possibile aiutare molte famiglie provenienti da paesi poveri, in guerra o dove sono in atto persecuzioni.

