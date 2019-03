Beppe Grillo al Cilea col suo spettacolo “Insomnia…Ora dormo”

È un Grillo che parla ininterrottamente per quasi due ore, inchiodando gli spettatori del teatro “Cilea” di Reggio Calabria con il suo spettacolo Insomnia – Ora dormo, organizzato dal promoter Ruggero Pegna.

Il comico genovese parla di tutto, spazia dalla politica alla sanità, dalla sua carriera alle amicizie perse, dai giovani a chi, come lui, ha problemi di sonno ed ingrassa, mettendo tutto il grasso in eccesso sui fianchi.

Insomma, è il Grillo irriverente che non le manda a dire e ne ha pure per “la ‘ndrangheta, un male che, ormai, ha attaccato tutto il mondo. “Portiamola in borsa e facciamola diventare una S.p.A. così staneremo fuori tutti questi e l’illecito finirà”. Una provocazione forte che però scatena lunghi applausi.

(Foto di Aldo Fiorenza)

