Lights … in love a San Valentino

Dall’11 al 17 febbraio 2019, ad Alberobello, per una romantica Festa degli Innamorati sono tornate le proiezioni di luci sui famosi trulli. Dopo l’incredibile successo dei colorati giochi di luce natalizi sui trulli, per la prima volta, in occasione di San Valentino, è stato proposto l’evento ”Lights … in love”.

A partire dal tramonto fino a notte fonda, i trulli illuminati di rosso e proiezioni di cuori e putti bianchi in movimento hanno creato una magica, suggestiva e romantica atmosfera su tutto il Rione Monti, il Belvedere, la Chiesa di Sant’Antonio ed il Trullo Sovrano, attirando ancora più visitatori oltre a quelli che già la visitano in qualsiasi periodo dell’anno.

La manifestazione, promossa dal Comune di Alberobello, è stata sostenuta da ENGIE, l’azienda che cura la pubblica illuminazione della Capitale dei Trulli, patrimonio dell’Unesco dal 1996.

