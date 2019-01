I pupari di Natale

l’Antica Fiera dei Presepi e dei Pupi in dicembre a Lecce, è ormai una attesissima consuetudine,

uno spazio comune a quanti amano questa antica arte e passione, una passione artistica ma soprattutto uno strumento per testimonia il miracolo della nascita di Gesù. Quest’anno la maestosa cornice della manifestazione è il Castello Carlo V.

Gli stand sono dislocati nelle sale poste al primo piano, dove la valenza storica della possente architettura, unita ai colori caldi dei pupi e delle ambientazioni, è un connubio perfetto per trascorrere piacevoli momenti immersi nell’atmosfera natalizia.

Come ogni anno dal 07 al 24 dicembre, gli oltre 60 artigiani presentano i propri manufatti offrendo una vasta gamma di scelta che va dai pupi classici a quelli artistici di ogni dimensione e materiale, senza dimenticare decori, casette, cascate, mulini, formaggi, salumi, frutta, alberi e tutti i meravigliosi dettagli che oltre a rendere unico ogni presepe, possono anche essere scelti come veri e propri oggetti d’arredo o doni per i propri cari.

L’esposizione di manufatti di creta e cartapesta ispirati al Natale realizzati dalle abili mani dei“pupari” mette a disposizione di tutti le tecniche, i suggerimenti, i consigli e quanto nelle conoscenze degli esperti, al fine di tramandare questa antica arte e passione. Sempre più numerosi i pupari partecipano all’iniziativa arricchendo gli stand e gli spazi espositivi. Molti espositori presenteranno i loro prodotti di artigianato come decorazioni natalizie, decorazioni per la casa, oggetti in legno, ferro battuto, articoli regalo, uncinetto, cucito e lavori a maglia, dipinti a mano e soprattutto i pupi. Questa tradizione dei pupari e cartapestai leccesi vanta ormai sette secoli di storia, attraverso i quali rivive ogni anno con la terracotta uno dei mezzi artistici di innovazione. Con la terracotta i maestri pupari costruiscono manualmente non solo statuine del presepe e oggetti decorativi, ma anche di utilità pratica, grandi o piccoli, da una piastrella a una buccia di noce che la casualità crea, a volte, capolavori. Possedere una grande esperienza tecnica delle varie fasi di lavorazione e in particolare della cottura e della decorazione, è necessaria ai maestri pupari che espongono alla Fiera le celebri statuette del presepe artigianali realizzate in cartapesta e terracotta, presepi artistici e statuine della più antica tradizione cristiana. Grandi maestri pupari sono presenti all’esposizione e verranno ricordati anche maestri recentemente scomparsi come Francesco Delle Site, Luigi Lazzari, Carmelo Sales e Luigi Tornese. In particolare Francesco (Ciccio) Delle Site, scomparso nel 2010 è autore di statuine molto ricercate da collezionisti. Buon Natale (pejrò)

