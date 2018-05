Quinta edizione di Candela in Fiore

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2018 ha avuto luogo a Candela, centro dei Monti Dauni meridionali adagiato sulle colline di San Tommaso e di San Rocco, la quinta edizione della manifestazione Candela in Fiore, organizzata dall’ente comunale in collaborazione con la Pro Loco locale ed Eurosa, azienda leader nel settore florovivaistico, e col patrocinio della Regione Puglia. L’intento degli organizzatori è stato quello di fare del comune dauno un attrattore turistico anche nella stagione primaverile, al fine di promuoverne le proprie bellezze storico-artistiche e le eccellenze dei rispettivi prodotti agricoli, artigianali e culturali.

Fiore all’occhiello della manifestazione è stata senza dubbio la lunga Infiorata che ha ricoperto l’intero Corso Vittorio Emanuele III, l’arteria principale del centro storico, e l’ampia Piazza plebiscito, su cui prospetta la cinquecentesca Chiesa Madre di Santa Maria della Purificazione.

A partire dal pomeriggio del 19 maggio, e fino a tarda sera, alla preparazione dell’Infiorata hanno lavorato i maestri infioratori di “Infioritalia” (Associazione Nazionale Infioratori Italiani) provenienti da Cusano Mutri (BN), Galatone (LE), Genzano di Roma, San Valentino Torio (SA), Saviano (NA) nonché da Pescasseroli (AQ), comune gemellato con Candela a causa dello storico tratturo della Transumanza che nei secoli passati collegava i due centri. A collaborare con costoro hanno anche provveduto gli alunni del locale Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo II”. Per coloratissimo tappetto floreale, lungo più di 200 metri, sono stati adottati petali di ben 36000 fiori e scaglie di segatura colorata che, nel loro insieme, hanno dato vita a diverse ed armoniose composizioni geometriche e floreali e a due quadri scenici, omaggianti il territorio in quanto raffiguranti rispettivamente un giovane San Pio da Pietrelcina con le braccia levate verso l’alto ed il centro storico di Candela, sormontato da una colomba in volo collocata al centro di un tondo celeste. Inoltre i palazzi prospicienti sul precorso dell’Infiorata e i rispettivi arredi sono stati abbelliti da allestimenti floreali di diversi generi. In particolare è stata creata una singolare coreografia floreale sui gradoni della suddetta piazza presso la chiesa matrice. Inoltre, nel cortile dello storico Palazzo Ripandelli (XVIII secolo), è stata allestita per l’occasione un’esposizione di fiori e piante, destinati ad essere venduti.

Nella giornata domenicale del 20 maggio hanno avuto luogo un’esposizione di auto d’epoca in Piazza Antonio Gramsci e l’apertura, in Piazza Giacomo Matteotti per tutta la giornata, degli stand del “Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato”. Nel pomeriggio vi sono state le esibizioni dei maestri d’arte floreale, mentre in serata si sono svolti spettacoli musicali e degustazioni di prodotti tipici della gastronomia locale. A conclusione della festosa e colorata manifestazione si è svolto in serata, a partire dalle ore 20.00, l’evento “Miss Candela in Fiore, nel corso del quale le giovani aspiranti al titolo hanno sfilato con gli splendidi abiti confezionati dalle sezioni moda degli istituti scolastici statali IISS “G. Pavoncelli” di Cerignola e IISS “M. Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini che illustrano:

i preparativi dell’Infiorata lungo Corso Vittorio Emanuele III e Piazza Plebiscito, i luoghi principali del centro storico di Candela (foto nn. 1-2);

la coreografia floreale allestita sui gradoni della medesima piazza candelese, presso la cinquecentesca Chiesa Madre di Santa Maria della Purificazione (foto n. 3);

la preparazione della scritta «Candela in Fiore 2018», all’inizio dell’Infiorata (foto n. 4);

esposizione di fiori e piante nel cortile dello storico Palazzo Ripandelli (foto n. 5);

il manifesto della quinta edizione dell’evento Candela in Fiore (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata

Segnala su