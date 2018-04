Via Crucis Vivente dedicata a Don Tonino Bello

La domenica di Pasqua nella splendida piazza S. Vincenzo a Ugento si è svolta la tredicesima edizione della via crucis vivente, organizzata dal comitato via crucis di Ugento, in collaborazione con la compagnia teatrale sud-est, con la regia di Alberto D’Ambrosio e il patrocinio del comune di Ugento.

Con oltre 200mq di palco e più di ottanta attori in scena è stato considerato un evento tra i più suggestivi del Salento e ha regalato al pubblico presente una forte emozione per la rappresentazione della passione di Gesù.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata al grande Don Tonino Bello, nell’occasione del 25° anniversario della sua morte. È stato Trifone Bello, a raccontare gli iscritti sulla passione di Cristo del fratello, il servo di Dio, Don Tonino. Un evento ricco di emozioni e di ricordi soprattutto in vista dell’imminente visita di Papa Francesco sulla sua tomba ad Alessano, paese nativo di Don Tonino.

Ad assistere a questo spettacolo erano presenti in prima fila: monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento S. Maria di Leuca, il sindaco Massimo Lecci e dei familiari di Don Tonino.

© Riproduzione Riservata