La Tirreno-Adriatico in Umbria

La 53° Corsa ciclistica ‘Tirreno-Adriatico’ ha toccato la regione Umbria con la terza tappa Follonica-Trevi del 9 marzo 2018 per ripartire poi il 10 marzo da Foligno. Il percorso è stato di 239 chilometri con un arrivo su un terreno ideale per gli scalatori ma con tanta fatica nelle gambe dei corridori.

Ha vinto lo sloveno Primoz Roglic e al secondo posto, staccato di 3”, il britannico Adam Yates, terzo il belga Tiesj Benoot a 6”. Lo sloveno ha firmato la prima vittoria stagionale, staccando gli avversari sulla salita con uno scatto a un chilometro dal traguardo. Migliore degli italiani Gianni Moscon, piazzatosi settimo.

Quindi il cuore verde d’Italia è in festa perché se Trevi, la città dell’olio, ha visto l’arrivo in salita, anche altre località dell’Umbria sono state toccate dai protagonisti della Tirreno-Adriatico. Infatti la corsa è transitata per Moiano di Città della Pieve, Tavernelle, Marsciano, Collepepe, Gualdo Cattaneo e Montefalco, la città del vino. Gli appassionati tra l’altro potranno godersi un altro giorno di grande ciclismo, visto che la quarta tappa della rassegna partirà poi dalla città della Quintana per giungere, dopo il valico di Colfiorito, a Sarnano-Sassotetto nelle vicine Marche.

© Riproduzione Riservata